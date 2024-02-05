Honkai: Star Rail от авторов Genshin Impact скачали уже более 100 миллионов человек — игра по...

Honkai: Star Rail от авторов Genshin Impact скачали уже более 100 миллионов человек — игра получила поддержку Apple Vision ProРазработчики из китайской студии miHoYo (Genshin Impact, Honkai Impact 3rd) сообщили о достижении своей условно-бесплатной пошаговой ролевой игры Honkai: Star Rail новой вершины охвата аудитории.