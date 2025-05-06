Прогнозы остаются сдержанными. Что говорят врачи о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна

Несмотря на фиксируемые улучшения, о выходе режиссера из комы говорить еще рано Состояние российского режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, который уже пятый месяц находится в коме, остается стабильно тяжелым.
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