Эксперт заявил об экономической войне в случае конфискации США активов РФ

Подписание президентом США Джо Байденом закона «О восстановлении экономического процветания и возможностей для Украины» (REPO) положит начало экономической войне с Россией, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире YouTube-канала Redacted.
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