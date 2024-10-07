КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Пока Россия открывает в странах бывшего СНГ школы, закупает им автобусы и завозит в нашу страну миллионы мигрантов, там пышным цветом расцветают сомнительные фонды и НКО – предельно антирусской направленности.
В Казахстане подсчитали погибших на СВО: России предъявили счёт
Комментарии
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Наталья Волкова
Надо побольше подарков , что б задобрить. Неровен час, обидятся братья - соотечественники
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10 час.
Леопольд Счастливый
оборзевают не люди, а находящиеся во власти! вот именно руководитель государства и задает вектор поведения этого государства. а люди - это стадо баранов! тут даже доказывать ничего не надо. ну вот украинцы что, хотели воевать с русскими? конечно нет!а русские с ними? а почему воюют? вот и ответте сами себе.
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6 час.
Балу -
Нет никакого братства!...Все проповедуют только извлечение пользы для себя за счет кого-то...И только Россия по извечной наивности своей надеется на то, что у соседей совесть проснется... Князь Мышкин называется...
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2 час.
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