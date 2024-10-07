В Казахстане подсчитали погибших на СВО: России предъявили счёт

Леопольд Счастливый

оборзевают не люди, а находящиеся во власти! вот именно руководитель государства и задает вектор поведения этого государства. а люди - это стадо баранов! тут даже доказывать ничего не надо. ну вот украинцы что, хотели воевать с русскими? конечно нет!а русские с ними? а почему воюют? вот и ответте сами себе.