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Царьград

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SAY Agency подтвердило аренду «Газпром Арены» для Канье Уэста

SAY Agency подтвердило аренду «Газпром Арены» для Канье Уэста

Агентство SAY Agency подтвердило продажу билетов на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в октябре 2026 года, несмотря на заявления о сомнениях в организации.

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