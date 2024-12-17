Михайлов: СВУ заложили в самокат у дома Кириллова, так как он менее заметен

Злоумышленники установили взрывчатку в самокат возле дома начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, так как это средство передвижения привлекало меньше всего внимания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии