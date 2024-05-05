В ЯНАО синоптики спрогнозировали метели перед Днем Победы

В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается метель в отдельных районах в начале будущей недели. Прогнозом погоды на 6–8 мая поделились в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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