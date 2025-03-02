Американский бизнесмен Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности государственного управления, заявил, что лидеры стран Европейского союза и украинский лидер Владимир Зеленский проводят время в роскошных застольях, пока мужчины погибают в окопах.
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