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«Все проиграли»: Собчак высказалась о драке Богомолова и Виторгана

«Все проиграли»: Собчак высказалась о драке Богомолова и Виторгана

«Все проиграли»: Собчак высказалась о драке Богомолова и ВиторганаContent image for: 507493 | Ксения Собчак и Максим ВиторганЖурналистка Ксения Собчак в интервью с рэпером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом) осудила нынешнего и бывшего мужей Константина Богомолова и Максима Виторгана за драку.

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