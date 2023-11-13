«Все проиграли»: Собчак высказалась о драке Богомолова и Виторгана

«Все проиграли»: Собчак высказалась о драке Богомолова и ВиторганаContent image for: 507493 | Ксения Собчак и Максим ВиторганЖурналистка Ксения Собчак в интервью с рэпером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом) осудила нынешнего и бывшего мужей Константина Богомолова и Максима Виторгана за драку.