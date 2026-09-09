Маргарита Симоньян вошла в топ-5 продаж со своей книгой

Роман «Непервая любовь» Маргариты Симоньян вошёл в пятёрку лидеров столичного книжного рейтинга. Это стало главной новостью недели среди новых изданий, согласно данным проекта «Что читает Москва?» за период с 31 августа по 6 сентября.
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