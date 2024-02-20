Актер клипа на песню рэпера ST «Дай ему сил» рассказал о сюжете видео

Съемки клипа рэпера ST (Александра Степанова) на песню «Дай ему сил» проходили в реалистичных декорациях, одной из которых стала обычная квартира в многоэтажке, где по сюжету проживает семья участника специальной военной операции (СВО).
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