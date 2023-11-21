Игорь Маковский: нашей целью является достижение уверенного технологического суверенитета всех бизнес-процессов

В рамках оперативного совещания Генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский рассмотрел ход реализации программы по импортозамещению Корпоративных информационных систем управления ресурсами, обеспечивающих развитие и поддержку бизнес-процессов финансово-экономического, технического и кадрового направлений.