Байден выразил надежду на прекращение огня в секторе Газа к 4 марта

Global Look Press/Naaman Omar/Keystone Press Agency Американский президент Джо Байден надеется, что договоренности о прекращении огня в секторе Газа будет достигнуто уже к 4 марта, сообщил пресс-пул Белого дома.
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