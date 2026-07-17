Запрет да любовь: Как сложились судьбы жен пожизненно осужденных в России

Недавняя женитьба пожизненно осужденного в Казани Ильназа Галявиева стала шоком для многих россиян: почему 18-летняя девушка решила связать свою жизнь с человеком, погубившим семерых детей и двоих взрослых в гимназии? Психиатры говорят об эмоциональной незрелости молодой жены.
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