Запрет да любовь: Как сложились судьбы жен пожизненно осужденных в России

Политика как она есть

Недавняя женитьба пожизненно осужденного в Казани Ильназа Галявиева стала шоком для многих россиян: почему 18-летняя девушка решила связать свою жизнь с человеком, погубившим семерых детей и двоих взрослых в гимназии? Психиатры говорят об эмоциональной незрелости молодой жены.