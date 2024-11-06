"Это ненормально!": эксперт по проблемам цыган раскритиковала рейды силовиков в Челябинске И предложила интересное решение проблемы.
Цыганская диаспора призвала «не профилактировать народ» из-за Коркино
Комментарии
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лл
лина любимцева
Это ЭХО убийства цыганами русской женщины-таксиста!! А НЕ "эхо погромов"... ЦЫГАНЕ ОТКУПИТЬСЯ ХОТЕЛИ, УЙТИ ОТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!
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3 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Что так возбудилась чернозадая падшая тётька?"с начала мероприятий выявлено и задокументировано свыше 450 административных правонарушений, в том числе по линии безопасности дорожного движения и поддержания общественного порядка." Хочет защитить НАРУШИТЕЛЕЙ!
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3 час.
Вова Карпов
Тайна Лучшей серии Шерлока Холмса https://mirtesen.ru/people/849953295/blog/46630301777
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41 мин.
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