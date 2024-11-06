Цыганская диаспора призвала «не профилактировать народ» из-за Коркино

Это ЭХО убийства цыганами русской женщины-таксиста!! А НЕ "эхо погромов"... ЦЫГАНЕ ОТКУПИТЬСЯ ХОТЕЛИ, УЙТИ ОТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!

ВУ

Варлам Устрялов

Что так возбудилась чернозадая падшая тётька?"с начала мероприятий выявлено и задокументировано свыше 450 административных правонарушений, в том числе по линии безопасности дорожного движения и поддержания общественного порядка." Хочет защитить НАРУШИТЕЛЕЙ!