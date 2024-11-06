Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Цыганская диаспора призвала «не профилактировать народ» из-за Коркино

Цыганская диаспора призвала «не профилактировать народ» из-за Коркино

"Это ненормально!": эксперт по проблемам цыган раскритиковала рейды силовиков в Челябинске И предложила интересное решение проблемы.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это ЭХО убийства цыганами  русской женщины-таксиста!! А НЕ &quot;эхо погромов&quot;...   ЦЫГАНЕ ОТКУПИТЬСЯ ХОТЕЛИ, УЙТИ ОТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!
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3 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Что так возбудилась чернозадая падшая тётька?&quot;с начала мероприятий выявлено и задокументировано свыше 450 административных правонарушений, в том числе по линии безопасности дорожного движения и поддержания общественного порядка.&quot; Хочет защитить НАРУШИТЕЛЕЙ!
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3 час.
Вова Карпов
Тайна Лучшей серии Шерлока Холмса https://mirtesen.ru/people/849953295/blog/46630301777
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41 мин.

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