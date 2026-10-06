Черкесов сохранил пост председателя Госсовета Чувашии

В Чувашии избрали председателя Государственного Совета восьмого созыва. Им вновь стал Леонид Черкесов, который возглавляет региональный парламент с сентября 2021 года.
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