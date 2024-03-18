Компания МТС представила новую Telecom Platform

ПАО «МТС» сообщает о запуске новой телеком платформы. Она предназначена для компаний экосистемы и дает им возможности управления ресурсами и сервисами телеком индустрии, говорится в поступившем в AdIndex сообщении.
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