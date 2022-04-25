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Медицина, сельское хозяйство, технологии: в России продолжается импортозамещение

Медицина, сельское хозяйство, технологии: в России продолжается импортозамещение

В России начнется выпуск пластиковых медицинских изделий и противоопухолевых лекарств. Кроме того, в регионах появится семеноводческий комплекс, а также будет запущено производство холодильного оборудования и навигационных систем, отмечает ЭИСИ.

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