Помощник VAR мог делать ставки во время матча ЦСКА – «Локомотив» в болгарской лиге. Камера показала, как он открыл приложение букмекера в VAR-комнате

В Болгарии сотрудник VAR мог делать ставки на матч ЦСКА – «Локомотив» из VAR-комнаты. «Сообщается, что один из сотрудников на VAR был пойман с поличным: когда камера показывала VAR-комнату, у мужчины был открыто приложение букмекерской конторы.