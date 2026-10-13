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Царьград

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На трассе «Кавказ» Hyundai врезался в дерево: погибли двое

На трассе «Кавказ» Hyundai врезался в дерево: погибли двое

В Новокубанском районе 69-летний водитель Hyundai Casper не справился с управлением и врезался в дерево, в результате чего он и его 59-летний пассажир скончались на месте.

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