Дарение кажется простой сделкой: один человек решил передать имущество другому без оплаты. Но на практике у договора дарения есть важные правила.
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