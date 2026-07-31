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В Твери открыт памятник «Во имя жизни», посвященный подвигу героев СВО

В Твери открыт памятник «Во имя жизни», посвященный подвигу героев СВО

31 июля около химико-технологического корпуса Тверского государственного технического университета был торжественно открыт памятник «Во имя жизни» — скульптурная композиция, посвященная героям и участниках специальной военной операции, погибшим при выполнении боевых задач.

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