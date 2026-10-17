Венесуэльский или иранский сценарий в исполнении администрации США мы вряд ли увидим, но свой «ледоруб» в Вашингтоне имеется Александр Уральский На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TASS) Ровно неделю назад, 9 октября, Дональд Трамп объявил о заключении «дизельной сделки» с Россией.
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- АС Почему у них полу...
- АС Почему у них полу...
Всё будет интереснее. Зеля достанет Трампа до печени. Тот объявит зелю врагом Америки и шарахнет по Банковой. Зеля по опыту Ирана оборонительно ответит по аэродромам США в ЕС, НАТО врубит пятую статью и объявит войну Украине. Зеля объявит президентские выборы и на день выборов попросит не стрелять и в тот же день Украина полностью и безоговорочно капитулирует перед НАТО. Занавес. НАТО во главе с Трампом победило, война окончена, Трамп на коне, ЕС победители, натовские войска законно заходят куда хотят и делают что хотят а мы ... . А мы? А мы тренируем кисти. С эспандером.
Окончательно разбираться с Зеленским Трамп пока не будет. Он ему ещё понадобится для того, чтобы в случае неудачи на выборах обвинить Зеленского во вмешательстве в выборы, организовать громкое следствие по этому делу, по коррупции, по взрыву Северных потоков переключить на это всё внимание публики и предстать перед всеми в образе сокрушителя зла и борца за мир.
Во-первых: никакого "президента" у Украины НЕТ уже два с лишним года! Есть лишь дико просроченный САМОЗВАНЕЦ! Во вторых: этого ПРОВОНЯВШЕГО от просрочки типа не имеет права принимать у себя ни один легитимный лидер любой страны мира (тем более ПОДПИСЫВАТЬ с ним какие бы то ни было договорные бумаги!). И в-третьих: жаль, что его не захочет "поставить к стенке" нынешний ЛЕГИТИМНЫЙ лидер США! (хотя бы за разворовывание гигантских сумм американских денег на непонятно какие бандеровские "нужды"!).