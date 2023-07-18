Военное обозрение

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В Пентагоне уверены, что украинская армия имеет всё необходимое для «успешного наступления»

В Пентагоне уверены, что украинская армия имеет всё необходимое для «успешного наступления»

Украинская армия имеет все необходимое для успешного наступления, звучащие из Киева заявления о том, что ВСУ требуется какое-либо дополнительное оружие, не имеют под собой никакого основания.

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