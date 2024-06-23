Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, пострадавших — почти до 100

ПВО сбила четыре ракеты ATACMS, еще одна отклонилась от курса и взорвалась над городом, сообщило МинобороныКоличество погибших в результате украинской атаки на Севастополь выросло до трех человек, пострадавших — почти до 100, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
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