Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, пострадавших — почти до 100

ПВО сбила четыре ракеты ATACMS, еще одна отклонилась от курса и взорвалась над городом, сообщило МинобороныКоличество погибших в результате украинской атаки на Севастополь выросло до трех человек, пострадавших — почти до 100, сообщил губернатор Михаил Развожаев.