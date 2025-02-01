Юрий Ильинов

Украина останется одна: ЕС готов отказать в поддержке Киеву по примеру США ЕС меняет курс безоглядной поддержки Украины. США продиктовали новые требования, на фоне которых европейские союзники киевского режима могут отвернуться от Зеленского. Политики Евросоюза оказались в ловушке собственных обещаний Украине, отметил британский журнал The New Statesman. С приходом к власти Дональда Трампа риторика европейских властей потеряла уверенность, написали в материале. Союзники Киева остались без поддержки США и не готовы отправлять собственные войска на борьбу с ВС РФ, считает автор Ганс Кунднани. Теперь Украина рискует остаться наедине с собственными проблемами, подвёл итог автор. «В конце концов, они могут сделать именно то, на что потратили последние три года, общая, что никогда этого не сделают, — то есть бросить Украину на произвол судьбы», — написал в материале TNS Ганс Кунднани. Автор раскрыл вопрос отправки миротворцев из ЕС в поддержку Киева. Как считает американский аналитик Сэмюэл Чарап, европейские войска на Украине станут частью стратегии сдерживания. Но в такой ситуации возникнет скрытая угроза прямого конфликта европейских стран и России. Европа сомневается в поддержке США, если история развернётся таким образом, написали в материале TNS. Стоит отметить, Киев не сдерживается в своих обращениях к союзникам. Ранее «ГОЛОС РЕГИОНОВ» писал, что Зеленский требует отправить на бойню 200 тысяч европейцев. Они должны обеспечить безопасность Украины, считает лидер киевского режима. Нарышкин предложил историкам разных стран обсудить права на земли Украины.