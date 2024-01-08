Даниил Квят рассказал, что мог выступать за Ferrari в Формуле 1

Даниил Квят рассказал, что мог выступать за Ferrari в Формуле 1Getty Images / Red Bull Content PoolРоссийский гонщик Даниил Квят поделился воспоминаниями о переговорах с Ferrari в середине 2010-х и объяснил, почему его переход в знаменитую итальянскую команду не состоялся.