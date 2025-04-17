Записки юного (или не очень) птицевода #9. Спой мне песню, перепелка-перепелочка...

Моя теплая деревня передает всем привет! Ближе к дому мы подошли к концу летнего сезона разведения птицы: те, кого выращивали на мясо, отправились в морозилку, а те, кого выращивали на яйца, нашли новых хозяев.
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