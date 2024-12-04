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Закон, порядок, государство

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На полигонах Ленинградского военного округа проходят занятия по тактической медицине со штурмовыми подразделениями

На полигонах Ленинградского военного округа проходят занятия по тактической медицине со штурмовыми подразделениями

Данные практические занятия проводятся ежедневно. Все полученные знания пригодятся бойцам при выполнении реальных боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
К  войне надо готовиться  серьёзно, на  ней  любая  мелочь  важна. А уж  правила  оказания  первой  помощи обязательны  для  всех  воинов.
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