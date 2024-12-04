На полигонах Ленинградского военного округа проходят занятия по тактической медицине со штурмовыми подразделениями

Данные практические занятия проводятся ежедневно. Все полученные знания пригодятся бойцам при выполнении реальных боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Запорожской области операторы ударных дронов группировки войск «Днепр» уничтожили станцию связи «Старлинк» и несколько блиндажей противника
- В соединениях и частях Тихоокеанского флота на Камчатке состоялись комплексные занятие по безопасности военной службы
- Расчеты РСЗО «Ураган» гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты, позиции и живую силу ВСУ
Свежие комментарии