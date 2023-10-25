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ОПРОС О КАНОНИЗАЦИИ АЛЕКСАНДРА СУВОРОВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. МИЛЛИОНЫ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ УЖЕ СКАЗАЛИ СВОЁ СЛОВО

ОПРОС О КАНОНИЗАЦИИ АЛЕКСАНДРА СУВОРОВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. МИЛЛИОНЫ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ УЖЕ СКАЗАЛИ СВОЁ СЛОВО

Опрос общества "Царьград" о канонизации Александра Васильевича Суворова продолжается. Миллионы жителей России уже сказали своё слово - нужен ли нашей стране ещё один русский святой? Общество "Царьград" продолжает Всероссийский опрос о признании великого полководца Александра Васильевича Суворова святым и необходимости его церковной канонизации.

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