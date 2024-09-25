Зеленский уговаривал всех на полях Генассамблеи ООН, что Киеву до перемоги осталось совсем немного REUTERS Не помогла натужная потужность "просроченному и жалкому" украинскому узурпатору Зеленскому, находящемуся сейчас в США.
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