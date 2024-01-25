В ЕС указали на фатальную ошибку Шольца по Украине

Журналист Репке: у Шольца нет времени на фатальные ошибки по вооружению Украины Правительство канцлера Германии Олафа Шольца может повторно допустить ошибку в вопросе вооружения Украины, если не учтет опыт предыдущих лет предоставления военной помощи.