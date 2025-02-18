Ветеранам труда могут гарантировать ежегодную индексацию надбавок к пенсии

Законопроект в Госдуму внесла партия ЛДПР В России проживают более десяти миллионов человек, которые являются ветеранами труда, однако находятся они далеко не в равных условиях: размер надбавок к их пенсиям и величина льгот зависят от доброй воли и благополучия конкретного региона.