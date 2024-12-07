«Месси – Майкл Джексон и Тейлор Свифт в одном лице». Комиссионер МЛС о популярности аргентинца

Нападающий «Интер Майами» был признан лучшим игроком сезона в североамериканской лиге. «Если вы не живете в мире мирового футбола, трудно представить себе общую привлекательность, огромную популярность и звездность Лео Месси.
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