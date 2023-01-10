Гришин о 2:3: «Не все ребята в первом периоде верили, что против СКА можно играть на равных. Отрадно, что постарались переломить игру»

Игорь Гришин поделился мыслями после поражения от СКА со счетом 2:3. – Думаю, что поскольку команда у нас достаточно молодая, то, выходя на первый период, наверное, не все ребята верили в то, что можно играть против СКА на равных, поэтому он такой неудачный.