Ремейк «Готики» очень вероятно может выйти в 2024-м, появились детали симулятора жизни Life by You, Capcom выпустила мультфильм по Resident Evil 4, анонсирован экшн-хоррор об охотнике на ведьм Witches of the New World, Mechanics VoiceOver выкатила тизер русской локализации обновлённой Dead Space, Фил Спенсер рассказал о мобильном магазинчике Microsoft, визуальная новелла Mask of the Rose обрела дату .