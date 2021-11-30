В Ростове врачей вооружили электрошокерами

В России случаи нападения на врачей стали не редкостью, Астраханская область не стала исключением. Для безопасности медицинского персонала профсоюз работников здравоохранения "Действие" за счет профвзносов членов организации закупил электрошокеры.
В России случаи нападения на врачей стали не редкостью, Астраханская область не стала исключением. Для безопасности медицинского персонала профсоюз работников здравоохранения "Действие" за счет профвзносов членов организации закупил электрошокеры.
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