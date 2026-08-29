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Газета.ру

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Минтранс: беспилотные автобусы появятся после тестов и создания нормативной базы

Минтранс: беспилотные автобусы появятся после тестов и создания нормативной базы

Пассажирские беспилотные автобусы появятся в России, когда будет создана нормативно-правовая база и собраны доказательства их 100-процентной надежности при любых дорожных условиях, сказал в интервью РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин.

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