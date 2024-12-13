В 80-х прошлого века, норматив для школьников: 1 км за 3:20. Около 10 минут бежал от папика.
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В 80-х прошлого века, норматив для школьников: 1 км за 3:20. Около 10 минут бежал от папика.
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