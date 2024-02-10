Талисманами Олимпиады-2026 выбрали двух горностаев

Сайт зимних Игр в Милане представил талисманов Мило и Тину. Это горностаи, которые, по задумке авторов, олицетворяют итальянский дух, любопытство, а также умение адаптироваться – зверьки могут менять цвет меха в зависимости от времени года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии