Виновный в гибели 9 человек на Камчатке директор турфирмы получил 4 года колонии

Суд приговорил к четырем годам лишения свободы директора новосибирской турфирмы "Экстрим тайм" Андрея Степанова за гибель в сентябре 2022 года во время восхождения на вулкан Ключевская сопка девяти человек.
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