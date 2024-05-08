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На технику для охраны мероприятий Петербурга потратят более 9 млн

На технику для охраны мероприятий Петербурга потратят более 9 млн

В Петербурге в этом году пройдет несколько важных мероприятий. После майских праздников, в июне, в городе пройдет Петербургский международный экономический форум, затем отметят День России, потом — праздник выпускников «Алые паруса».

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