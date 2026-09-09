В Якутии полицейские уличили местную предпринимательницу в продаже крепкого алкоголя без лицензии

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нерюнгринскому району совместно с коллегами из УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия) в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили факт незаконной реализации алкогольной продукции.