Роман Игоря Артюхова «Психотомия» вошёл в топ-20 предзаказов Book24 Роман «Психотомия» главного редактора издания о здравоохранении Игоря Артюхова вошёл в топ-20 книжных новинок по предзаказам на сервисе Book24 ещё до официального выхода.
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