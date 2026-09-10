Роман Игоря Артюхова «Психотомия» вошёл в топ-20 предзаказов Book24 Роман «Психотомия» главного редактора издания о здравоохранении Игоря Артюхова вошёл в топ-20 книжных новинок по предзаказам на сервисе Book24 ещё до официального выхода.