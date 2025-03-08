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В Тартусе и Латакии приостановили занятия в школах из-за боев

В Тартусе и Латакии приостановили занятия в школах из-за боев

Занятия в школах в провинциях Латакия и Тартус приостановят до 11 марта (в воскресенье и понедельник) из-за вооруженных столкновений, заявил глава министерства просвещения переходного правительства Сирии Назир аль-Кадри, 8 марта сообщает агентство SANA.

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