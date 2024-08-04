Nvidia не торопится начинать поставки ускорителей B20 в Китай из-за опасений по п...

Nvidia не торопится начинать поставки ускорителей B20 в Китай из-за опасений по поводу новых санкций СШАПо всей видимости, готовность Nvidia играть в «регуляторную чехарду» с американскими властями, которые регулярно усиливают экспортные ограничения на поставку ускорителей вычислений в Китай, имеет свои разумные пределы.
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