Nvidia не торопится начинать поставки ускорителей B20 в Китай из-за опасений по п...

Nvidia не торопится начинать поставки ускорителей B20 в Китай из-за опасений по поводу новых санкций СШАПо всей видимости, готовность Nvidia играть в «регуляторную чехарду» с американскими властями, которые регулярно усиливают экспортные ограничения на поставку ускорителей вычислений в Китай, имеет свои разумные пределы.