Когда (и как) дезинфицировать ковёр

Стандартной уборки пылесосом просто недостаточноМы много говорили о разнице между обычной уборкой и более интенсивной дезинфекцией и о том, почему важно дезинфицировать различные вещи, которые вы, вероятно, не дезинфицируете.
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