Коронавирус выявили у 209 жителей Забайкалья за сутки

По данным оперштаба на 1 октября, за сутки коронавирус выявили у 209 жителей Забайкальского края.«По данным на 1 октября, за сутки в Забайкалье выявлено 209 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.