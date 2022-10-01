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Коронавирус выявили у 209 жителей Забайкалья за сутки

Коронавирус выявили у 209 жителей Забайкалья за сутки

По данным оперштаба на 1 октября, за сутки коронавирус выявили у 209 жителей Забайкальского края.«По данным на 1 октября, за сутки в Забайкалье выявлено 209 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

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