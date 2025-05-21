Сравнение больше похожее на оскорбление: комик Алибутаев назвал «Русскую общину» «петушиной организацией» Ольга БезродняяНедавний инцидент с дагестанским комиком Омаром Алибутаевым вызывает широкий резонанс в социальных сетях.
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