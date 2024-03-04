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Глава Минобороны Германии Писториус попросил не влюбляться в Путина

Глава Минобороны Германии Писториус попросил не влюбляться в Путина

Глава Минобороны Германии Борис Писториус посоветовал «не влюбляться в президента России Владимира Путина».

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Комментарии
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Влад Владимиров
А в кого  тогда им там тогда, блин, там влюбляться? В Писториуса что ли? А он то сам, итересно, давно ли там в свое зеркало смотрел? Ведь, этого  сделать там нельзя без приступов жалости и боли... А дальше ещё хуже будет, когда им придется ответить за свой же беспредел.
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12 час.
Сергей Евменеев
вот еще каждый пидориус будет указывать!!!
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12 час.

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