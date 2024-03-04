Глава Минобороны Германии Писториус попросил не влюбляться в Путина

Влад Владимиров

А в кого тогда им там тогда, блин, там влюбляться? В Писториуса что ли? А он то сам, итересно, давно ли там в свое зеркало смотрел? Ведь, этого сделать там нельзя без приступов жалости и боли... А дальше ещё хуже будет, когда им придется ответить за свой же беспредел.